Champions League, 2° turno: FCSB in cerca della rimonta! I gol non mancheranno tra Panathinaikos e Rangers?

Si sta per concludere il secondo turno della fase di qualificazione alla Champions League 2025/2026. Tra quest’oggi e domani si terranno le gare di ritorno: scopriamo insieme quelle più interessanti.

Apre le danze il match tra Kairat Almaty e KuPS. I kazaki sono chiamati a rimontare la sconfitta per 2-0 subita in Finlandia e davanti ai propri tifosi potrebbero riuscire nell’intento: segnaliamo la quota della giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 proposta a 2,05; su Betclic e WilliamHill 1,87.

Dopo l’1-1 dell’andata a Kolossi, il Maccabi Tel Aviv affronterà i ciprioti del Pafos. La gara si disputerà in Serbia, alla TSC Arena di Bačka Topola. Il gol di Madmon al decimo minuto di recupero, ha permesso agli israeliani di non uscire sconfitti da un delicato confronto: questa volta, la vittoria del Maccabi pagherebbe su Planetwin365 2,05 volte la posta; su Unibet 1,93 e su Betclic 2. Interessante la quota del segno “1” all’intervallo: su Planetwin365 parliamo di 2,65 volte la posta; su Betclic e su WilliamHill 2,55.

In cerca della rimonta la Steaua Bucarest, ora nota per FCSB, reduce da una sorprendente sconfitta per 1-0 in casa dello Shkëndija. Questa volta, i ragazzi di Charalambous dovranno tirare fuori una prestazione ben diversa per assicurarsi il passaggio del turno, il quale rimane comunque alla portata dei rumeni: segnaliamo la quota della giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 proposta a 1,65; su Betclic e WilliamHill 1,55. Da considerare anche la giocata “Handicap 1 (-1)”: su Planetwin365 la quota è di 1,60; come su WilliamHill e Betclic.

Ad Atene è prevista Panathinaikos-Rangers. Gli scozzesi hanno vinto la sfida d’andata per 2-0 e in Grecia cercheranno di difendere un ottimo risultato contro una squadra particolarmente scorbutica. Gli ellenici partono favoriti: su Planetwin365, la vittoria del Panathinaikos è proposta a 1,75; su Betclic e WilliamHill 1,76. Da tenere in considerazione anche la giocata “Over 2,5”: su Planetwin365 si parla di 1,75 volte la posta; su WilliamHill e Betclic 1,72.

Si giocheranno le chance di passaggio del turno davanti ai propri tifosi i bulgari del Ludogorets, i quali ospiteranno i croati del Rijeka. Il match d’andata si è chiuso a reti bianche: su Planetwin365, la vittoria del Ludogorets è bancata 1,95; su Betclic 1,94 e su Unibet 1,92.