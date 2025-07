Maissa Codou Ndiaye, nato a Dakar il 28 gennaio 2002, è un difensore di 1,90 m di statura, cresciuto in Senegal e attualmente di proprietà della Cremonese. La sua storia parte da un coraggioso viaggio su un gommone per raggiungere l’Italia, spinto da una promessa fatta al nipotino scomparso: “Gli avevo promesso che sarei diventato un calciatore… ci vuole coraggio” .

Arrivato a Lampedusa da minorenne, prosegue la sua integrazione calcistica a Napoli con l’Afro Napoli United, squadra nota per la sua missione sociale, confermandosi poi come uno dei talenti più interessanti nelle giovanili della Roma . Nel luglio 2022 viene acquistato a titolo definitivo dalla Cremonese, dove però non esordisce in prima squadra, venendo girato in prestito a Vicenza, Železničar Pančevo e infine alla Turris, club con cui disputa l’attuale stagione in Serie C .

Difensore centrale abile nella difesa a tre, Ndiaye si distingue per aggressività, velocità e buona progressione palla al piede, qualità che lo rendono competitivo nel gioco di impostazione e pericoloso sui calci piazzati

Oltre al calciatore, la forza di una storia umana: l’amore per il nipotino, il lutto per il padre – cui dice “A lui devo tutto” – e il desiderio di realizzare quel sogno in nome della famiglia . Giovane, determinato e pronto per la sua occasione: Maissa Ndiaye è un simbolo di speranza e resilienza, con il futuro ancora tutto da scrivere.