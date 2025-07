Ancora nessun contatto fra l’Hellas Verona e il Napoli per Walid Cheddira, ultima idea sorta in chiave gialloblu. L’attaccante marocchino sta valutando anche le proposte del PAOK di Salonicco in Grecia, ma preferirebbe l’Italia. Dalla Serie A, al di là delle ipotesi, ancora non sono arrivate proposte concrete.

Il club gialloblu sembra ora più freddo su Antonio Sanabria: i costi dell’operazione per strapparlo al Torino sembrano troppo alti. Resta invece su di lui la Cremonese.