Monza, su Birindelli ci sono Lokomotiv Mosca e Cremonese

Samuele Birindelli, esterno del Monza e figlio dell’ex Juventus Alessandro Birindelli, è uno dei giocatori biancorossi che ha dimostrato di poter stare comodamente in Serie A. Il terzino ex Pisa avrebbe attirato, grazie alle sue prestazioni, le attenzioni di altri club.

In particolare, secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, ci sarebbe stato un avvicinamento di due società. Ci sarebbero infatti stati due sondaggi esplorativi da parte di Lokomotiv Mosca e Cremonese.

Il profilo di Birindelli

Cresciuto nel vivaio del Pisa, club della sua città natale, debutta con la prima squadra il 29 novembre 2016 in occasione di un incontro di Coppa Italia contro il Torino, terminato 4-0 ai tempi supplementari. Qualche settimana più tardi colleziona anche la sua prima presenza in Serie B, scendendo in campo da titolare contro lo Spezia. Il 5 marzo 2019 arriva la sua prima rete da professionista: un gol decisivo nei minuti finali della sfida di Serie C contro la Pro Vercelli, vinta 2-1. Al termine di quella stagione contribuisce alla promozione del Pisa in Serie B, campionato che disputerà da titolare per tre stagioni consecutive.

Dopo sei anni in maglia nerazzurra, il 7 luglio 2022 passa al Monza, neopromosso in Serie A, per una cifra vicina a 1,2 milioni di euro, firmando un contratto quadriennale. L’esordio con i biancorossi arriva il 7 agosto in Coppa Italia contro il Frosinone (3-2), seguito pochi giorni dopo dal debutto in Serie A, sempre contro il Torino. Il 22 dicembre 2024 sigla il suo primo gol nella massima serie, realizzando il momentaneo pareggio nella sfida interna contro la Juventus, poi terminata 2-1 per i bianconeri.