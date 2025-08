Atalanta, no all’Inter per Lookman. E lui reagisce male…

Ademola Lookman non ha preso bene il rifiuto dell’Atalanta alla sua partenza. L’attaccante nigeriano, che aveva già raggiunto un’intesa con l’Inter su un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2030, ha lanciato segnali chiari e inequivocabili tramite i suoi social: ha rimosso tutte le foto con la maglia nerazzurra dal proprio profilo Instagram, ha eliminato la dicitura “giocatore dell’Atalanta” dalla biografia e ha smesso di seguire l’account ufficiale del club bergamasco. Un gesto che suona come un messaggio diretto alla società.

Attualmente Lookman è ai box per un problema al polpaccio, infortunio che lo terrà fuori dall’amichevole contro il Lipsia. L’obiettivo è tornare in piena forma il prima possibile, ma intanto il malumore per la mancata cessione è palpabile.

Il direttore generale dell’Atalanta, Luca Percassi, aveva già fatto il punto sulla situazione in conferenza stampa qualche giorno fa: “Lookman manifesta da tempo il desiderio di andare via”. Già lo scorso anno, quando il PSG si era fatto avanti con insistenza, il giocatore aveva chiesto di non essere convocato per la prima di campionato contro il Lecce, invocando “ragioni di mercato”.

Oggi come allora, Lookman sembra pronto a forzare la mano per cambiare maglia. Ma l’Atalanta non è nuova a queste dinamiche e si conferma, ancora una volta, un interlocutore tosto sul mercato.