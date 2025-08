Milan, Loftus-Cheek contento di Allegri: “Ha portato sana competizione nel gruppo”

Ruben Loftus-Cheek è uno dei giocatori che potrebbe avere maggior crescita a livello tecnico e di minutaggio in questa stagione, con l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina al Milan. Il centrocampista inglese, per caratteristiche, è la mezzala perfetta per il toscano e, con l’addio di Reijnders, potrebbe giocare tanto. L’unica incognita, come sempre nella carriera dell’ex Chelsea, è la sua condizione fisica spesso tutt’altro che scintillante.

Il positivo arrivo di Allegri

In casa Milan, come noto, la grande novità è il ritorno dell’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Loftus-Cheek sembra aver trovato subito il giusto feeling con il livornese. E su ch cosa ha portato Massimiliano Allegri ha spiega: “Ha portato una competizione sana tra noi giocatori. Tutti vogliamo scendere in campo e sentiamo di poterlo fare, se ci alleniamo e giochiamo bene. Questo è un aspetto molto positivo. Allegri è un allenatore di grande valore, ma anche una persona straordinaria. Sa come creare un bel clima, e un ambiente positivo aiuta a costruire una grande squadra”.

E a proposito di condizione fisica, Loftus-Cheek prova a guardare il bicchiere mezzo pieno dell’assenza delle coppe europee:“Dal punto di vista fisico può essere un vantaggio. Avremo più tempo per recuperare e allenarci con intensità tra una partita e l’altra. Dopo l’ultima stagione, per me questo sarà fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare con determinazione e vedere fin dove possiamo arrivare. Una cosa è certa: siamo il Milan e vogliamo tornare in Europa. Faremo di tutto per riuscirci”.