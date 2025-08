Amichevoli, buon pari della Lazio in Turchia. Il Cagliari vince con Adopo

La Lazio porta a casa un pareggio positivo nell’amichevole contro il Galatasaray. I turchi, già più avanti nella preparazione fisica, partono con intensità e passano in vantaggio al 10’ con Torreira. La risposta dei biancocelesti arriva poco dopo: al 33’ Davinson Sánchez devia nella propria porta un cross avversario, regalando l’1-1, e pochi minuti più tardi il capitano Mattia Zaccagni completa la rimonta siglando il 2-1.

Nella ripresa la squadra di Sarri sfiora il gol del possibile ko con Pedro, che supera Gunenc ma non trova la conclusione vincente di sinistro. Il Galatasaray ne approfitta e al 75’ ristabilisce la parità, ancora con Torreira, autore di una doppietta. Nel complesso, buone indicazioni per la Lazio, apparsa in crescita di condizione. I prossimi test estivi vedranno i biancocelesti affrontare il Burnley il 9 agosto alle 16:00 e l’Atromitos il 16 agosto alle 20:00.

Il Cagliari batte il Saint-Etienne

Il Cagliari vince 1-0 contro il Saint Etienne aggiudicandosi il 1° Trofeo Gigi Riva. Pisacane schiera per la prima volta in stagione Mina e Luperto dal primo minuto, scegliendo il 4-3-3 con Caprile in porta, Zappa, Mina, Luperto e Obert in difesa, Adopo, Prati e Deiola a centrocampo, Luvumbo, Piccoli e Felici in attacco.

Il gol decisivo arriva nel primo tempo: Piccoli crossa dalla fascia, la difesa francese respinge ma Adopo raccoglie e segna di sinistro sotto l’incrocio.

Nella ripresa nessun cambio all’intervallo; a metà tempo Pisacane passa al 4-4-2 inserendo Borrelli mantenendo Piccoli in campo. Il risultato non cambia fino al termine.