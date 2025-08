Comincia con un pari la stagione della Juventus: è 2-2 con la Reggiana

La Juventus di Igor Tudor apre il precampionato con un pareggio per 2-2 contro la Reggiana alla Continassa. Un test utile per valutare condizione e prime soluzioni tattiche, ma segnato da errori difensivi e gambe ancora imballate.

Subito gol: Conceiçao risponde a Girma

Tudor alterna due formazioni miste tra primo e secondo tempo. A sorprendere i bianconeri è il vantaggio ospite con Girma, sfruttando un errore di Kalulu e una risposta incerta di Di Gregorio. La Juve reagisce subito con Conceiçao, che trova il pari con un rasoterra.

Buone indicazioni dal rientrante Bremer, in campo 300 giorni dopo l’infortunio, e dall’ex Lille Jonathan David, vicino al gol in due occasioni. A centrocampo spazio a Koopmeiners e Locatelli, con Kostic vivace sulla fascia.

Vlahovic segna, Gondo pareggia

Nella ripresa, nuova Juve con Pinsoglio in porta, Joao Mario in difesa e Vlahovic centravanti. Il serbo segna dopo due minuti e colpisce una traversa, ma Gondo firma il 2-2 al 70’ con un colpo di testa su cross di Stulac. Difesa distratta nell’occasione.

Assenti Luiz, Weah e Arthur, sempre più sul mercato. Ora il gruppo è atteso in Germania fino al 9 agosto per continuare la preparazione, in vista dell’amichevole del 10 contro il Borussia Dortmund.