Italia, il ct Gattuso: “Come Nazionale dobbiamo riportare entusiasmo”. L’omaggio a Riva con Buffon

Prima del Trofeo Gigi Riva – con il Cagliari che sta per affrontare il St. Etienne – il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha parlato dall’Unipol Domus, queste le sue parole raccolte da Sportitalia: “Per noi Gigi è stato un monumento. Non amava parlare molto. La sera mangiava e andava in camera. Ma la sera prima della partita, gli piaceva fumare e anche io ho fumato qualche sigaretta con lui e parlavamo tanto. Come Nazionale, abbiamo il dovere di riportare entusiasmo. Il record di presenze è cambiato in questi anni. Ma quello di gol è rimasto lì. Speriamo di poter fare qualcosa di importante”.

Queste le parole di Gianluigi Buffon: “Gigi Riva ha dato tutto sé stesso al popolo sardo e del Cagliari. Se Gigi Riva ha potuto esprimersi in quel modo è perché lo hanno protetto e amato. Gigi, prima di partire verso il Mondiale, ogni giorno ci riportava le notizie che uscivano su di noi e sull’allenatore, e poi faceva un’intervista a nostra difesa perché si fidava di noi”.