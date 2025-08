F1, pole per un super Leclerc: disastro Hamilton eliminato nel Q2

Per la prima volta da inizio campionato sarà una Ferrari, nella gara di domani, a partire davanti a tutti. Charles Leclerc strappa una pole position straordinaria all’Hungaroring, beffando per una manciata di millesimi le due McLaren di Piastri (secondo) e Norris (terzo). Ventiseiesima pole in carriera per il monegasco che in Ungheria non ha mai vinto. Quarto tempo per Russell davanti ad un sorprendente Alonso, quinto. Ottavo Verstappen, solo dodicesimo Hamilton con la seconda Ferrari eliminato già in Q2.

Filippo Gherardi