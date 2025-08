Hamilton: “Cosa non va? Forse la Ferrari deve cambiare pilota”

Qualifiche a due facce per la Ferrari, in Ungheria, sul tracciato dell’Hungaroring. Se da un lato si festeggia per la straordinaria pole position di Charles Leclerc, che per la prima volta in questa stagione permetterà ad una Ferrari di partire dalla prima posizione in griglia, dall’altra c’è la delusione di Lewis Hamilton, eliminato in Q2 e relegato in dodicesima posizione. Il sette volte campione del mondo, subito dopo le Qualifiche, è apparso visibilmente demoralizzato ai microfoni dei giornalisti presenti sul circuito di Budapest: “Sono semplicemente inutile. La squadra non ha problemi, basta vedere che la seconda macchina è in pole, quindi probabilmente la Ferrari deve solo cambiare pilota….” Solo frustrazione o una resa anticipata?

Filippo Gherardi