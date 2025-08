Milan, prese informazioni per Zachary Athekame

Il Milan ha preso informazioni su Zachary Athekame dello Young Boys come anticipato da Luca Bianchin, e riportato dal nostro Gianluigi Longari. Il club svizzero non avrebbe intenzione di cederlo, ma potrebbe recedere dalle sue convinzioni per una proposta vicina ai 10 milioni di euro. Akhetame accetterebbe il trasferimento in rossonero.

Chi è Athekame

Zachary Athekame, classe 2004 è un terzino rapido, moderno, dotato di un ottimo atletismo per la sua giovane età. Fra le sue caratteristiche principali spicca una sana volontà nel solcare la propria fascia d’appartenenza: Athekame ama attaccare gli spazi, proporsi in avanti, in sovrapposizione sulla destra, cercando i compagni con traversoni precisi. Il tutto è aiutato da buone qualità tecniche, atletiche e fisiche.