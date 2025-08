Roma, brutte notizie dalla gara contro il Lens: due infortuni

Arrivano brutte notizie per la Roma dall’amichevole contro il Lens. Saranno da valutare nel post partita le condizioni di Matias Soulé ed Evan Ndicka. L’attaccante, autore del gol del 2-0, è uscito al 69’ per un problema alla caviglia sinistra. Ora saranno da capire le sue condizioni con la speranza che non sia nulla di grave.

Ko anche N’Dicka

Nel primo tempo, invece, Evan Ndicka si è fermato dopo 38 minuti di gioco. Il difensore si è accasciato dolorante e, dopo l’intervento dello staff medico, è stato necessario il cambio. Uscendo si è toccato il flessore della coscia destra. N’Dicka ha riportato una distrazione muscolare. Le sue condizioni saranno rivalutate con gli accertamenti del caso per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Al netto del successo per 2-0, gol di Mancini e Soulé non arrivano quindi notizie confortanti per Gasperini in vista dell’inizio di stagione.