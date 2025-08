Tudor dopo il pari con la Reggiana: “Un test utile, ora avanti con il lavoro in Germania”

Dopo il 2-2 contro la Reggiana, primo test amichevole della nuova stagione, l’allenatore della Juventus Igor Tudor ha fatto il punto sulla prestazione e sul momento della squadra. La partita, disputata questa mattina allo Juventus Training Center della Continassa, ha segnato l’inizio ufficiale del percorso estivo dei bianconeri, tra novità tattiche, rientri importanti e gambe ancora appesantite dai carichi di lavoro.

“Si è sentita la fatica, ma test molto utile“

“È stato un bel test per noi — ha spiegato Tudor — si è sentito il volume degli allenamenti fatti in settimana. Era normale aspettarsi un po’ di stanchezza, siamo all’inizio della preparazione e qualcuno è ancora indietro fisicamente. Ma questo tipo di partite sono importanti proprio per questo: ci servono a crescere“.

Il rientro di Bremer e l’inserimento dei nuovi

Tudor ha poi voluto sottolineare il ritorno in campo di Gleison Bremer, rientrato oggi dopo 300 giorni di stop: “Sono contento per Gleison. Ovviamente gli servirà un po’ di tempo e continuità nelle partite per tornare ai suoi standard, ma è bello rivederlo in campo“.

Parole positive anche per l’impatto dei nuovi arrivati, come Jonathan David e Joao Mario: “Si sono inseriti subito molto bene. C’è grande applicazione da parte di tutti e voglia di lavorare nel modo giusto“.

Ora la Germania: “Tre settimane alla verità“

La Juventus proseguirà ora la preparazione in Germania, nel quartier generale Adidas di Herzogenaurach, dove resterà fino al 9 agosto prima dell’amichevole contro il Borussia Dortmund. “Siamo pronti per la seconda fase della preparazione — ha concluso Tudor — tra tre settimane si comincia davvero e fino ad allora lavoreremo con intensità per arrivare pronti“.