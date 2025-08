Da Morata a Nunez: la Serie A pronta a riaccogliere lo spagnolo, l’Al-Hilal in pressing sull’uruguaiano

Il calciomercato non finisce mai di stupire con diverse operazioni pronte a sbloccarsi nella prossima settimana: uno delle più calde è sicuramente la pista Alvaro Morata con il Como con lo spagnolo che spinge per trasferirsi alla corte di Cesc Fabregas dopo il ritorno a Istanbul di Victor Osimhen. Poi c’è Darwin Nunez finito nel mirino della Juve come alternativa a Kolo Muani con il doppio aggiornamento fornito dall’esperto Alfredo Pedullà.

Alvaro Morata e il Como: l’ex Milan vuole i lariani

Alvaro Morata aspetta il Como. E viceversa. Ci sono tutti gli accordi tra l’attaccante e il club lariano, Fabregas non vede l’ora di abbracciare lo specialista spagnolo. Il Como confida di sbloccare entro mercoledì in modo da poter aggiungere un attaccante importante in organico. Ha l’accordo con il Milan per circa 10 milioni, adesso il Milan deve liberare Morata dal prestito fino a gennaio con il Galatasaray che intanto ha preso Osimhen. Il Como intende lasciare la pratica al Milan e aspetta buone notizie dai dialoghi che presto ripartiranno e che coinvolgeranno solo i rossoneri.

Darwin Nunez e l’interesse della Serie A: l’Al-Hilal non molla

Alla larga dalla serie “un nome al giorno” cerchiamo di fare chiarezza sul futuro di Darwin Nunez. In Italia lo hanno cercato, fin qui seriamente, il Napoli – che ha poi deciso di virare su Lucca – e la Juve, come anticipato nei giorni scorsi, che deve individuare altre ipotetiche soluzioni nel caso in cui ci fossero intoppi per il prioritario obiettivo Kolo Muani. Altre situazioni in Italia passerebbero attraverso la conoscenza della cifra che chiede il Liverpool: 55 milioni più bonus, formula garantita che sia diritto-obbligo. Nel frattempo da quasi due mesi, come anticipato, l’Al Hilal lo ha messo in lista ed è in attesa che Nunez decida di aprire alla soluzione araba per intavolare una trattativa.