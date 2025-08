Formula 1, in Ungheria è ancora doppietta McLaren: Norris-Piastri. Ancora un disastro Ferrari

Trionfo sorprendente per Lando Norris al Gran Premio d’Ungheria: l’inglese conquista una vittoria insperata, nata da una partenza complicata. Scivolato al quinto posto nei primi metri di gara, Norris ha scelto una strategia coraggiosa con una sola sosta ai box, rivelatasi poi decisiva per salire sul gradino più alto del podio.

Amarezza per Oscar Piastri, che chiude secondo alle spalle del compagno di squadra. L’australiano vede così ridursi il margine nella classifica piloti, ma può comunque festeggiare la seconda doppietta consecutiva per la McLaren, in un giorno storico per la scuderia di Woking: la vittoria numero 200 in Formula 1.

Terzo un solido George Russell, al suo sesto podio stagionale, mentre resta fuori dai primi tre un deluso Charles Leclerc. Il ferrarista aveva mostrato un passo convincente nei primi due stint, tanto da sembrare in lotta per il podio — se non per la vittoria. Ma nel finale, la sua SF-25 ha improvvisamente perso competitività, lasciandolo al quarto posto. Frustrato, Leclerc si è sfogato via radio, denunciando un comportamento della monoposto diventato “inguardabile” negli ultimi giri.