Sohm è della Fiorentina: “Sogno la Champions League in viola”

Simon Sohm è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il comunicato del Parma: “Parma Calcio comunica che Simon Sohm è stato ceduto a titolo definitivo all’ACF Fiorentina. Con 155 partite complessive (fra Serie A, B e Coppa Italia), 7 gol e 13 assist con la maglia gialloblu, Simon ha conquistato una promozione in Serie A, partecipando al ritorno della squadra nella massima categoria: arrivato dal Fussballclub Zürich ad appena 19 anni, in cinque stagioni il centrocampista svizzero ha dimostrato la sua grande voglia di crescere, migliorando le sue performance e il suo rendimento in campo, fino a diventare un elemento di valore assoluto. Oggi tutto il Club gialloblu augura il meglio a Simon per il prosieguo della sua carriera professionale”.

Queste le prime parole del giocatore: “Firenze è una città bellissima ed anche il Viola Park mi piace tantissimo, sono molto contento”, le sue parole. Per me la serie A è un campionato molto forte, l’ho già giocata l’anno scorso e voglio fare un altro step. E la Fiorentina è lo spot bellissimo per crescere. Voglio aiutare la squadra e crescere”.

Poi sugli obiettivi: “Non ho ancora parlato con i compagni. La mia idea è arrivare in Champions League, è il mio obiettivo e penso anche quello della squadra. Domani raggiungerò i compagni in Inghilterra e parlerò con loro”.