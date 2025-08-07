Amichevoli per Club: valanga di gol tra Bayern Monaco e Tottenham? L’Arsenal sfida l’Athletic Bilbao

Proseguono le Amichevoli di precampionato che vedono interessate quasi tutte le squadre dei massimi campionati europei e non. Anche nei prossimi giorni sono previste delle gare scoppiettanti, che potrebbero promettere spettacolo: diamo un’occhiata alle amichevoli che meritano maggiori attenzioni.

Quest’oggi, alle ore 18,30, l’Allianz Arena di Monaco ospiterà Bayern Monaco-Tottenham. Gli Spurs hanno disputato finora cinque amichevoli e non hanno mai perso; mentre i teutonici, reduci dal Mondiale per Club, hanno disputato solo un’amichevole contro il Lione (vinta per 2-1). Questa volta, si potrebbe ipotizzare una sfida molto divertente: segnaliamo la quota dell’Over 3,5 finale, su Planetwin365 proposta a 1,75; su Betclic e WilliamHill 1,74. Da considerare anche la giocata “Over 1,5 al primo tempo”, proposta a 1,83 su Planetwin365; come su Unibet, mentre su Betclic la quota è di 1,79.

Al London Stadium si disputerà West Ham-Lilla, in programma alle ore 16 di sabato. Gli Hammers sono reduci dall’affermazione per 2-0 contro il Bournemouth, mentre i francesi hanno strapazzato il Venezia per 3-0. La vittoria del West Ham è proposta su Planetwin365 a 2,10 volte la posta; su Betclic 2,03 e su Unibet 2,12.

Molto interessante anche l’amichevole tra Newcastle e Atletico Madrid, prevista alle ore 17 di sabato al St. James Park. I Magpies hanno perso tre delle quattro amichevoli disputate quest’estate e ora vogliono provare a riscattarsi contro un avversario molto ostico. I ragazzi di Simeone, dopo il Mondiale per Club, hanno affrontato il Porto in amichevole e hanno perso per 1-0. Questa volta, la vittoria del Newcastle è proposta a 2,50 su Planetwin365; come su Unibet, mentre su Betclic la quota è di 2,36. Da considerare la giocata “Under 2,5”, su Planetwin365 proposta a 2; su Unibet 2,04 e su

In occasione dell’Emirates Cup, l’Arsenal affronterà l’Athletic Bilbao a Londra. I baschi hanno perso quattro delle cinque amichevoli disputate e non partono favoriti contro i Gunners: su Planetwin365, l’affermazione dell’Arsenal è bancata 1,60; come su Betclic e WilliamHill.

Altra amichevole che merita attenzioni è quella tra Marsiglia e Aston Villa. I francesi partono leggermente favoriti: la vittoria del Marsiglia è proposta a 2,30 su Planetwin365; su Betclic 2,19 e su Unibet 2,40.