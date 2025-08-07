Pallone d’Oro 2025: ecco i 30 candidati. Ci sono Lautaro e Donnarumma!

France Football ha ufficializzato la lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2025, premiando i protagonisti che hanno brillato nella stagione appena conclusa. Tra i nomi più attesi figurano Lamine Yamal (Barcellona), Ousmane Dembélé (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid) e Mohamed Salah (Liverpool), in una rosa che rappresenta un perfetto equilibrio tra stelle affermate e nuovi talenti.

La selezione è stata curata da una giuria composta da 100 giornalisti provenienti dai primi 100 Paesi del ranking FIFA. I criteri di valutazione includono prestazioni individuali, qualità tecnica, fair play e successi ottenuti con club e nazionali.

L’appuntamento: 22 settembre 2025 a Parigi

La cerimonia della 69ª edizione del Pallone d’Oro si terrà lunedì 22 settembre al celebre Théâtre du Châtelet di Parigi, che ancora una volta diventerà il centro del calcio internazionale per una notte indimenticabile. Co-organizzato da UEFA e Groupe Amaury, l’evento assegnerà in totale 12 riconoscimenti, celebrando non solo calciatori e calciatrici, ma anche allenatori, giovani promesse e club.

Pallone d’Oro: tutti i premi in palio

Durante la serata saranno consegnati i seguenti trofei:

Pallone d’Oro maschile e femminile

Trofeo Kopa (miglior giovane, uomo e donna)

(miglior giovane, uomo e donna) Trofeo Yashin (miglior portiere, uomo e donna)

(miglior portiere, uomo e donna) Trofeo Gerd Müller (miglior marcatore, uomo e donna)

(miglior marcatore, uomo e donna) Trofeo Johan Cruyff (miglior allenatore, uomo e donna)

(miglior allenatore, uomo e donna) Club dell’anno (maschile e femminile)

Candidati al Pallone d’Oro 2025 – Sezione maschile

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

João Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabián Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinícius Júnior

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal

Candidati al Pallone d’Oro 2025 – Sezione femminile

Sandy Baltimore

Barbra Banda

Aitana Bonmatí

Lucy Bronze

Klara Bühl

Mariona Caldentey

Sofia Cantore

Steph Catley

Temwa Chawinga

Melchie Dumornay

Emily Fox

Cristiana Girelli

Esther González

Caroline Graham Hansen

Patri Guijarro

Amanda Gutierres

Hannah Hampton

Pernille Harder

Lindsey Heaps

Chloe Kelly

Frida Maanum

Marta

Clara Mateo

Ewa Pajor

Clàudia Pina

Alexia Putellas

Alessia Russo

Johanna Rytting Kaneryd

Caroline Weir

Leah Williamson

Trofeo Kopa – Giovani talenti maschili

Ayyoub Bouaddi

Pau Cubarsí

Désiré Doué

Estêvão

Dean Huijsen

Myles Lewis-Skelly

Rodrigo Mora

João Neves

Lamine Yamal

Kenan Yıldız

Premio Yashin – Migliori portieri maschili

Alisson Becker

Yassine Bounou

Lucas Chevalier

Thibaut Courtois

Gianluigi Donnarumma

Emiliano Martínez

Jan Oblak

David Raya

Matz Sels

Yann Sommer

Trofeo Johan Cruyff – Migliori allenatori maschili

Antonio Conte

Luis Enrique

Hansi Flick

Enzo Maresca

Arne Slot

Conclusione

L’edizione 2025 del Pallone d’Oro si annuncia come una delle più avvincenti di sempre, con un ventaglio di candidati che riflette la diversità e la qualità del calcio moderno. Dai veterani ai volti nuovi, dai bomber agli allenatori, il 22 settembre Parigi sarà il palcoscenico delle eccellenze calcistiche mondiali. L’attesa è alta: chi salirà sul tetto del mondo del calcio?