Pallone d’Oro 2025: ecco i 30 candidati. Ci sono Lautaro e Donnarumma!

France Football ha ufficializzato la lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2025, premiando i protagonisti che hanno brillato nella stagione appena conclusa. Tra i nomi più attesi figurano Lamine Yamal (Barcellona), Ousmane Dembélé (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid) e Mohamed Salah (Liverpool), in una rosa che rappresenta un perfetto equilibrio tra stelle affermate e nuovi talenti.
La selezione è stata curata da una giuria composta da 100 giornalisti provenienti dai primi 100 Paesi del ranking FIFA. I criteri di valutazione includono prestazioni individuali, qualità tecnica, fair play e successi ottenuti con club e nazionali.
L’appuntamento: 22 settembre 2025 a Parigi
La cerimonia della 69ª edizione del Pallone d’Oro si terrà lunedì 22 settembre al celebre Théâtre du Châtelet di Parigi, che ancora una volta diventerà il centro del calcio internazionale per una notte indimenticabile. Co-organizzato da UEFA e Groupe Amaury, l’evento assegnerà in totale 12 riconoscimenti, celebrando non solo calciatori e calciatrici, ma anche allenatori, giovani promesse e club.
Pallone d’Oro: tutti i premi in palio
Durante la serata saranno consegnati i seguenti trofei:
- Pallone d’Oro maschile e femminile
- Trofeo Kopa (miglior giovane, uomo e donna)
- Trofeo Yashin (miglior portiere, uomo e donna)
- Trofeo Gerd Müller (miglior marcatore, uomo e donna)
- Trofeo Johan Cruyff (miglior allenatore, uomo e donna)
- Club dell’anno (maschile e femminile)
Candidati al Pallone d’Oro 2025 – Sezione maschile
- Jude Bellingham
- Ousmane Dembélé
- Gianluigi Donnarumma
- Désiré Doué
- Denzel Dumfries
- Serhou Guirassy
- Viktor Gyökeres
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Alexis Mac Allister
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Scott McTominay
- Nuno Mendes
- João Neves
- Michael Olise
- Cole Palmer
- Pedri
- Raphinha
- Declan Rice
- Fabián Ruiz
- Mohamed Salah
- Virgil van Dijk
- Vinícius Júnior
- Vitinha
- Florian Wirtz
- Lamine Yamal
Candidati al Pallone d’Oro 2025 – Sezione femminile
- Sandy Baltimore
- Barbra Banda
- Aitana Bonmatí
- Lucy Bronze
- Klara Bühl
- Mariona Caldentey
- Sofia Cantore
- Steph Catley
- Temwa Chawinga
- Melchie Dumornay
- Emily Fox
- Cristiana Girelli
- Esther González
- Caroline Graham Hansen
- Patri Guijarro
- Amanda Gutierres
- Hannah Hampton
- Pernille Harder
- Lindsey Heaps
- Chloe Kelly
- Frida Maanum
- Marta
- Clara Mateo
- Ewa Pajor
- Clàudia Pina
- Alexia Putellas
- Alessia Russo
- Johanna Rytting Kaneryd
- Caroline Weir
- Leah Williamson
Trofeo Kopa – Giovani talenti maschili
- Ayyoub Bouaddi
- Pau Cubarsí
- Désiré Doué
- Estêvão
- Dean Huijsen
- Myles Lewis-Skelly
- Rodrigo Mora
- João Neves
- Lamine Yamal
- Kenan Yıldız
Premio Yashin – Migliori portieri maschili
- Alisson Becker
- Yassine Bounou
- Lucas Chevalier
- Thibaut Courtois
- Gianluigi Donnarumma
- Emiliano Martínez
- Jan Oblak
- David Raya
- Matz Sels
- Yann Sommer
Trofeo Johan Cruyff – Migliori allenatori maschili
- Antonio Conte
- Luis Enrique
- Hansi Flick
- Enzo Maresca
- Arne Slot
Conclusione
L’edizione 2025 del Pallone d’Oro si annuncia come una delle più avvincenti di sempre, con un ventaglio di candidati che riflette la diversità e la qualità del calcio moderno. Dai veterani ai volti nuovi, dai bomber agli allenatori, il 22 settembre Parigi sarà il palcoscenico delle eccellenze calcistiche mondiali. L’attesa è alta: chi salirà sul tetto del mondo del calcio?