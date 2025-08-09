Masters1000 Cincinnati, Sinner avanti in meno di un’ora. Musetti out a sorpresa!

Ventisette giorni dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner torna in campo e lo fa senza alcuna sbavatura. Al debutto nel Masters 1000 di Cincinnati, dove era esentato dal primo turno, l’azzurro liquida in appena 59 minuti il colombiano Daniel Galan (n.144 ATP) con un netto 6-1 6-1. Prestazione impeccabile, caratterizzata da un servizio solidissimo (92% di punti vinti con la prima nel primo set) e dalla capacità di togliere subito ritmo all’avversario.

Il primo parziale vola via in 26 minuti, con Sinner avanti 5-0 e Galan capace di raccogliere appena quattro punti nei primi cinque giochi. Sul 5-1, il numero 1 del mondo annulla l’unica palla break con un ace e chiude il set. Nel secondo parziale, Sinner varia il gioco con discese a rete e palle corte, piazzando subito il break. Galan resiste solo nel terzo game, salvando cinque palle break, ma l’inerzia resta tutta dalla parte dell’azzurro, che chiude ancora 6-1 con un drop-shot. Ora lo attende la testa di serie n.30 Gabriel Diallo, vincente su Baez, per proseguire la corsa verso la difesa del titolo conquistato nel 2023 e, più avanti, di quello agli US Open.

Musetti out

Giornata amara invece per Lorenzo Musetti, eliminato al debutto dal francese Benjamin Bonzi (n.63 ATP). L’italiano, pur avendo totalizzato più punti complessivi (112 a 108), si è fatto rimontare fino a cedere nel tie-break decisivo, lasciandosi andare a sfoghi verbali coloriti in campo. Un’uscita prematura che lascia il tennista toscano in cerca di riscatto nei prossimi appuntamenti sul cemento americano.