Pedullà: “Esposito, sempre più Cagliari”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Cagliari è pronto a mettere sul tavolo 4 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita per assicurarsi Sebastiano Esposito. La mossa mira a superare la concorrenza del Parma, con il quale le differenze d’offerta — tra parte fissa e percentuale sulla cessione — sono minime. Il calciatore aveva già accettato l’offerta dei rossoblù e preferiva la destinazione sarda piuttosto che gli emiliani.

Esposito in uscita

L’attaccante, in uscita dall’Inter, avrebbe già manifestato la preferenza per un trasferimento in Sardegna, fattore che rafforza la posizione del club di Tommaso Giulini. Un contatto diretto tra Giuseppe Marotta e lo stesso Giulini dovrebbe servire a definire i dettagli dell’intesa tra rossoblù e nerazzurri. In caso di accordo, l’operazione potrebbe chiudersi rapidamente, con visite mediche attese a breve, probabilmente per lunedì.

La squadra meneghina dunque dovrebbe riuscire nell’intento di monetizzare immediatamente la cessione dell’ex Empoli. Dopo una lunga trafila di prestiti, Sebastiano dovrebbe finire la sua esperienza all’Inter.