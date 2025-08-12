Supercoppa UEFA, PSG-Tottenham: Les Parisiens conquisteranno per la prima volta il trofeo?

Si fa sempre più interessante il calcio d’agosto. Mercoledì sera, alle ore 21, si disputerà la Supercoppa UEFA al Bluenergy Stadium di Udine: a contendersi il trofeo saranno Paris St. Germain e Tottenham.

Come da prassi, si sfideranno la vincitrice della Champions League e quella dell’Europa League. I parigini si sono resi protagonisti di una stagione ai limiti della perfezione: per la squadra di Luis Enrique, infatti, si registrano quattro trofei messi a bacheca tra Champions League, Ligue 1, Supercoppa francese e Coppa di Francia. Unico neo per Les Parisiens la sconfitta in finale del Mondiale per Club contro il Chelsea.

Gli Spurs si trovano a disputare questo match dopo aver vinto l’Europa League, superando in una finale tutta inglese il Manchester United. Per i londinesi sono stati mesi abbastanza travagliati, considerando i numerosi arrivi e i vari addi importanti. Uno su tutti quello di Son, che ha fatto seguito all’esonero di di Ange Postecoglu, il quale è stato sostituito da Thomas Frank.

Guardando al passato, è curioso ricordare come il PSG abbia già provato a vincere la competizione nel 1996. In quell’occasione, venne strapazzato dalla Juventus di Lippi con un complessivo di 9-2 tra andata e ritorno. Questa volta, sono proprio i parigini a partire nettamente favoriti: la vittoria del PSG è bancata su Planetwin365 a 1,42; su Unibet 1,44 e su WilliamHill 1,43. Molto interessante la quota della giocata “Parziale-finale 1/1”: su Planetwin365 si parla di 2 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 1,93.

Segnaliamo anche la quota della giocata “Handicap 1 (-1)”, immaginando un successo con almeno due reti di scarto da parte del PSG: su Planetwin365 la quota è di 2; come su WilliamHill e Betclic. Tra i risultati esatti, da considerare il 3-1 in favore del PSG: su Planetwin365 la quota è di 10; come su Betclic e WilliamHill. In alternativa, si potrebbe optare per la giocata “Over 2,5 Casa”: su Planetwin365 parliamo di 2,15 volte la posta; su Unibet 2,14 e su Betclic 2,13.

Non sarebbe assurdo ipotizzare, comunque sia, che entrambe le squadre possano andare a segno: la giocata “Goal” è bancata 1,60 su Planetwin365; su Unibet 1,58 e su Betclic 1,61. Azzardando, si potrebbe anche immaginare che durante i 90 minuti di gioco l’arbitro possa estrarre un cartellino rosso: un’eventuale espulsione pagherebbe su Planetwin365 4,75 volte la posta; su Unibet 4,80 e su Betclic 4,90.