Inter, 2-0 all’Olympiacos. La Juventus stende 2-1 l’Atalanta. Stop Dimarco e Gatti

Allo stadio San Nicola di Bari, l’Inter si impone per 2-0 sull’Olympiacos in un test amichevole. La squadra nerazzurra segna un gol per tempo: il vantaggio arriva grazie a Dimarco, che finalizza un’ottima azione costruita da Marcus Thuram. Poco dopo, però, Dimarco è costretto a lasciare il campo per un fastidio al polpaccio. Nella seconda frazione, è lo stesso Thuram a firmare il raddoppio al 53’. Buone sensazioni per l’Inter in vista dell’inizio del campionato, ormai alle porte.

Juventus-Atalanta 2-1

La Juventus conquista una vittoria convincente nell’amichevole sul campo dell’Atalanta. Un successo significativo per la squadra guidata da Tudor, ottenuto contro un’avversaria che, come i bianconeri, sarà protagonista nella prossima edizione della Champions League. È l’Atalanta di Juric a partire meglio, spinta anche dal fattore campo, ma col passare dei minuti la Juve prende il controllo del match.

La ripresa regala spettacolo e reti: al 73’, Jonathan David firma l’1-0 con una bella conclusione in acrobazia, siglando così il suo primo gol – seppur non ufficiale – con la maglia della Juve. Appena quattro minuti dopo, al 77’, arriva il raddoppio: splendida ripartenza avviata da Joao Mario e finalizzata da Vlahovic, che trova il terzo centro in quattro partite di preparazione.

Nel finale, l’Atalanta accorcia le distanze con una prodezza di Samardzic. Buone risposte per i bianconeri da questo test, anche se resta da monitorare Gatti, uscito nel finale toccandosi il flessore.

