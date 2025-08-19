SI HD

Esclusiva SI – Criscitiello: “Bologna, fatta per Zortea”

Nadir Zortea sarà un nuovo giocatore del Bologna. L’ex Frosinone e Atalanta, la scorsa stagione grande protagonista al Cagliari con sei reti, passerà al Bologna a titolo definitivo. È quanto riportato in esclusiva su X da Michele Criscitiello.

Il giocatore, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, passa al Bologna. Da capire come verrà utilizzato da Vincenzo Italiano, vista la sua duttilità. L’esterno, attualmente, di proprietà del Cagliari può giocare esterno alto o basso sia a destra che a sinistra. Nella passata stagione, quella citata con 6 reti, giocava esterno alto a destra nel 4-2-3-1 di mister Davide Nicola. Titolare fondamentale nel Cagliari, dopo le tante spese sostenute dai rossoblù, Zortea era il più sacrificabile della squadra sarda.

