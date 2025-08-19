Pedullà: “Contatti Atalanta-Lecce per Krstovic”

Nonostante l’accordo vicino tra l’Atalanta e il Fulham per Rodrigo Muniz, il temporeggiare del club londinese sta spazientendo la Dea. La società bergamasca sta decidendo di virare verso un altro profilo. Nella lista dei nerazzurri, in cima alle preferenze, c’è Nikola Krstovic. Il centravanti montenegrino vuole lasciare i giallorossi, dopo l’ultima stagione da 11 reti. L’idea del giocatore del Lecce è quella di fare un passo avanti nella sua carriera. E quale occasione migliore dell’Atalanta che giocherà la prossima Champions League?

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Atalanta si sta muovendo direttamente con il Lecce per capire i costi e la fattibilità dell’operazione in queste ultime ore di calciomercato. In precedenza Krstovic aveva puntato la possibilità di andare alla Roma per essere allenato da Gian Piero Gasperini. Tuttavia, la situazione è in evoluzione e con la Roma bloccata sul fronte della cessione di Dovbyk, la Dea può approfittarne e prendere Nikola al posto del brasiliano del Fulham.