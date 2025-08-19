Pedullà: “Lookman si allenerà da solo fino a settembre”

Ademola Lookman e l’Atalanta, il momento di totale rottura e lontananza tra giocatore e società continua. L’attaccante nigeriano, dopo il fallimento della trattativa con l’Inter, è tornato a Bergamo oggi anticipando i tempi previsti (avrebbe dovuto essere in Lombardia nella giornata di domani). L’esterno ex Lipsia si è recato a Zingonia in mattinata e ha incontrato la dirigenza della Dea. Un colloquio veloce per confrontarsi sull’immediato futuro del giocatore assente ormai da più di una settimana dal Bortolotti di Bergamo.

Il confronto ha partorito una decisione abbastanza dura sia da una parte che dall’altra. Il giocatore tornerà ad allenarsi al centro sportivo dell’Atalanta, ma non sarà a disposizione di mister Juric nelle prossime settimane e dunque nelle prime partite di campionato. Il giocatore, infatti, sarà sì al Bortolotti ma lontano dal gruppo-squadra. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Lookman allenerà infatti da solo almeno fino ai primi giorni di settembre. La soluzione migliore, ovviamente, sarebbe la cessione ma l’Atalanta vuole i 50 milioni richiesti e non cambia la propria posizione. Il giocatore esce nei modi e alle condizioni del club.