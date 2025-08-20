Lecce al vertice della graduatoria per crescita dei tifosi

Crescita, è ormai la parola d’ordine in casa Lecce. La società del patron Saverio Stacchi Damiani, ha costruito negli anni uno status di “eccellenza” elevandosi a modello non solo a livello Nazionale. Per modus operandi, per valorizzazione dei giovani, per bilanci in ordine, per caratteristiche ormai sconosciute come per esempio la territorialità e l’amore per la propria terra. C’è inoltre un altro dato che quest’anno spiega alla perfezione come tutti questi valori siano percepiti anche da chi tifa i colori giallorossi, da sempre il dodicesimo uomo in campo. Che poi il “tifoso” sia una costante e un valore aggiunto non ci sono dubbi da anni, il sold-out del Via Del Mare non è più una notizia. Lo è invece il dato relativo alla crescita, appunto, dei fan rispetto alla stagione precedente. Il Lecce, secondo lo studio di ricerca di sponsor Value, realizzato da StageUp e Ipsos, registra un +10% e si inserisce al vertice di questa graduatoria, che fa parte di uno studio serio riconducibile a più fattori , da un lato i risultati sportivi, quarto anno nel massimo campionato italiano, dall altro il legame del club con il territorio ed il coinvolgimento continuo legato alla permanenza per l’intera stagione in zone di classifica in cui si lotta per obiettivi importanti, storici come nel caso dei salentini. Dietro al Lecce ci sono Atalanta (+7,5%), Verona (+4,8%), Napoli (+4,5%) e Bologna (+4,1%). Avere il maggior incremento di tifosi nell’ultimo anno testimonia come le nuove generazioni tifino Lecce e non solo grandi blasoni. In aggiunta la società da sempre impegnata nel campo della beneficienza è vicina in maniera importante ai tifosi meno fortunati, punto fondamentale in questo percorso. L’obiettivo, è chiaro, crescere e crescere ancora..