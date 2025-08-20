SI HD

Lecce, bye bye Krstovic. Da Nikola a Nikola

È tempo di saluti in casa Lecce, saluta Krstovic. Arriva ai titoli di coda l’esperienza salentina dell’attaccante montenegrino, già in terra bergamasca, pronto ufficialmente a fare il suo ingresso a Zingonia, per firmare con l’Atlanta un quinquennale da quasi 2 MLN di euro. Il desiderio di cambiare casacca al fine di poter lottare per altri obiettivi, per traguardi più ambiziosi , rispetto alla permanenza nel massimo campionato, si è esaudito, per un ragazzo che ha contribuito a suon di gol e assist alla conquista di due salvezze di fila in serie A con la maglia giallorossa, motivo per cui la società ha compreso le ragioni di Krstovic, e ha sempre cercato di favorire ogni tipo di contatto, riuscendo però ad ottenere ciò che conveniva in fase di trattativa, 25 MLN di euro più bonus, era stato pagato quasi 4, e si aggiunge allora alla lista di quelle cessioni fruttifere targate Lecce.


I giallorossi non sono mai stati fermi a guardare, anzi, l’obiettivo era sempre segnato in rosso, e la direzione era chiara, lo studio verso un altro Nikola prosegue da tempo. Stulic è l’identikit perfetto. Tanto che lo Charleroi stava attuando la stessa strategia di corvino, cercare di ottenere il massimo dalla cessione del 23 one serbo con cittadinanza croata, valutato 7 mln, rispondendo no all’offerta del Lecce di 5. La volontà del giocatore e la tenacia del club di Sticchi Damiani, avrebbero fatto mollare un pò la presa, per il trasferimento di Stulic, 18 presenze, e 9 gol nella passata stagione in serie a belga, e questat’anno già a segno dopo 3 partite. Attenzione all’altra priorità sopratutto numerica in difesa, va aggiunto al mosaico giallorosso un altro difensore centrale pronto a giocarsi il posto accanto a Gaspar e che possa ereditare i gradi di leader quando l’angolano parteciperà d’inverno alla Coppa d’africa. Per un Lecce che quest’anno ha scelto la via della continuità..

