A Barcellona 5.036 entries e montepremi record per il PS Open ME! Day2 con 79 italiani su 753 left

La prima edizione del PS Open Main Event di Barcellona, in programma dal 18 al 24 agosto 2025, non ha superato il record di iscrizioni del suo predecessore, l’Estrellas Poker Tour. Ha però stabilito un nuovo primato in termini di montepremi.

La chiave di lettura sta tutta nel buy-in che è aumentato a €1.650 contro i 1.100 del “vecchio” circuito national affiliato all’EPT. Con 550 euro di differenza, il PS Open ha registrato 5.036 entries (2.286 i giocatori unici) al termine degli otto flight di qualificazione (Day1): un numero imponente, ma non abbastanza per superare le ultime tre edizioni catalane dell’Estrellas Poker Tour, caratterizzate rispettivamente da 6.313 (2022) ingressi pagati, 7.398 (2023) e 7.138 (2024).

In compenso, c’è il prizepool più ricco di sempre per il Main Event mid-stakes di Barcellona: €7.251.840. Di seguito, il quadro storico delle edizioni Estrellas e PS Open (nota: fino al 2016, il Main Event ha usato la formula freezout, cioè registrazione singola):

2012: 1.037 players, €1.004.940 prize pool, vincitore Lorenzo Sabato (Italia) €200.000

(Italia) €200.000 2013: 1.798 players, €1.744.060 prize pool, vincitore Soenke Jahn (Germania) €169.136

2014: 2.560 players, €2.483.200 prize pool, vincitore Matias Ruzzi (Argentina) €198.550

2015: 3.292 players, €3.193.240 prize pool, vincitore Mario Lopez (Argentina) €408.000

2016: 3.447 players, €3.343.590 prize pool, vincitore Mohamed Samri (Francia) €353.220

2017: 4.557 entries, €4.420.290 prize pool, vincitore Pedro Cairat (Argentina) €432.178

2018: 4.348 entries, €4.217.560 prize pool, vincitore Jean Fontaine (Francia) €547.000

2019: 4.682 entries, €4.541.540 prize pool, vincitore Markku Koplimaa (Estonia) €585.500

2022: 6.313 entries, €6.060.480 prize pool, vincitore Rick van Bruggen (Paesi Bassi) €600.000

2023: 7.398 entries, €7.102.080 prize pool, vincitore Lucien Cohen (Francia) €676.230

2024: 7.138 entries, €6.852.480 prize pool, vincitore Sylvain Berthelot (Francia) €499.224

2025: 5.036 entries, €7.251.840 prize pool

L’aumento del buy-in a €1.650 ha tuttavia una ragione, oltre a quella di offrire un payout più ricco. Nelle ultime annate, il numero di re-entry aveva creato lunghe file alle casse del Casino Barcelona, e stipato eccessivamente i giocatori all’interno della pokeroom. L’organizzazione ha quindi deciso di offrire quest’anno un’esperienza di gioco migliore, limitando a 8 il numero di players per tavolo in tutte le giornate del torneo.

Le 5.036 entry rappresentano comunque un ottimo risultato, così come i 753 giocatori che si sono qualificati per il Day2, tutti già a premio anche se il payout non è stato ancora ufficializzato.

Al comando troviamo il tedesco Ben Zech con 1.384.000 chips accumulate alla fine del Day1 G. Bene anche il brasiliano Kaio Camargo (919.000 gettoni), primo nel Day1 E ma secondo nel count all’inizio del Day2. Terzo posto generale per l’italiano Paolo Boi, chipleader nel Day1 C come abbiamo già raccontato, a quota 823.000 chips.

Dai flight E-H si sono qualificati anche Kenny Hallaert, 4° nel ME WSOP circa un mese fa, Stephen Song, campione dell’EPT Barcellona ME 2024, Jon Kyte (fresco di vittoria nel PS Open ME di Montecarlo), il vincitore dell’ultimo Esrellas Sylvain Berthelot, Nacho Barbero, i poker ambassador Benjamin Spragg e Alejandro Lococo, Sebastian Malec (primo nell’EPT ME di Barcellona edizione 2016) e Kalidou Sow, giusto per citare un po’ di big names.

Per quanto riguarda gli italiani, dai secondi quattro Day1 si sono qualificati complessivamente in 69 che, aggiunti ai 10 delle prime quattro giornate, portano a 79 il totale degli “azzurri”, poco più del 10% del field rimasto.

Il Day2 inizia oggi alle 11:00, con bui a 3.000/6.000.

Sempre a proposito di Italia, l’altro ieri (20/08) Claudio Di Giacomo ha regalato agli appassionati di poker del Belpaese la seconda picca di un side event. Il n.2 del ranking italiano per itm si è imposto nel €3.250 NLH Senior’s High Roller, dopo essersi lasciato alle spalle un field di 42 avversari (56 le entries complessive). In heads-up, Di Giacomo ha sconfitto l’argentino Norberto Korn, incassando €49.760. Al runner-up sono andati 32.600 euro. Sesto posto per un altro italiano, Daniele Guidetti (€10.600).

La prima picca italiana era arrivata due giorni prima, grazie ad Andrea Torri vincitore anche lui in un evento senior ma da €1.100 di buy-in.

