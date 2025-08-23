Lecce, si ricomincia dal Genoa

Inizia al Ferraris di Genova il quarto campionato di fila in Serie A per il Lecce. In uno stadio pronto ad indossare lo smoking, come per il pomeriggio delle grandi occasioni, 30mila i tifosi previsti, i salentini sono pronti a sfidare la squadra di Vieira per dare il benvenuto alla nuova stagione. Tra calore e colore dunque s’iniza a fare sul serio, con il Lecce che sin da subito ha un solo obiettivo, continuare a scrivere la storia questa volta con Di Francesco in panchina , senza Baschirotto e senza Krstovic ma con altre pedine che hanno tutta la voglia di vivere un anno da protagonista. Come Francesco Camarda, il colpo più importante del mercato del Lecce, nonostante abbia ancora 17 anni il bomber dí proprietà del Milan ha ottime possibilità di diventare la rivelazione di questo campionato, Sarà lui a guidare l’attacco contro il Genoa con Tete Morente e N’dri ai lati nel 4-3-3 giallorosso. A centrocampo si potrebbero rivedere dall’inizio Ramadani e Berisha, insieme alla garanzia Koulibaly, mentre in difesa accanto a Gaspar ci sarà tiago Gabriel, saranno loro due a rappresentare la coppia centrale in attesa di capire le gerarchie quando il tedesco Siebert , arrivato pochi giorni fa, sarà pronto e ben ambientato, Gallo e Kouassi altro innesto arrivato in questa sessione di mercato, saranno invece i protagonisti sulle corsie esterne. Il capitano sarà Wladimiro Falcone, lui che fa parte ormai della vecchia guardia salentina. Nota di colore e grande plauso ai 1500 tifosi che oggi, accompagneranno la squadra di Di Francesco in questa prima giornata di serie A…

(4-3-3)

Falcone; Kouassi, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; N’dri, Camarda, Tete Morente.