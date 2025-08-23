Milan under 18 ko in amichevole con la Pro Vercelli Primavera

Vittoria di prestigio per la Primavera della Pro Vercelli. Al Vismara questa mattina, l’under 20 piemontese ha sconfitto il Milan under 18 in amichevole. La Primavera vercellese milita nel campionato di Primavera 2 e deve ancora cominciare il torneo. Il risultato finale è stato di 2-1 per la formazione piemontese. Per la squadra vercellese i gol sono arrivati da Migliore e Sturniolo. Mentre per i rossoneri ha segnato il classe 2009 Samb.

La formazione under 18 rossonera comincerà il campionato solo il prossimo 7 settembre in casa della Cremonese.