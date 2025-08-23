Pedullà: “Napoli, rinnovo fatto per Matteo Politano. Ecco la nuova scadenza”

Il Napoli ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di Matteo Politano, che ha prolungato il proprio contratto con il club azzurro fino al 2028. L’accordo, definito nelle scorse settimane, è stato perfezionato in queste ore. La società partenopea, però, non si ferma qui: nei prossimi giorni sarà il turno di Amir Rrahmani, con l’obiettivo di estendere il suo legame fino al 2029. Parallelamente, si lavora anche per un nuovo accordo con Zambo Anguissa attualmente in scadenza nel 2028 dopo l’estensione automatica fino al 2027.

Mentre si avvicina l’ultima, intensa settimana di calciomercato, il Napoli continua così a blindare i propri punti fermi, assicurandosi continuità e solidità per il futuro.