ESCLUSIVA SI Claudio Cassano può tornare in Italia: apprezzato in Serie B

L’attaccante classe 2003 Claudio Cassano, cresciuto nel settore giovanile della Roma, potrebbe già tornare in Italia. Attualmente in forza al Chicago Fire negli stati uniti, il ragazzo è apprezzato in Serie B. Ci sono stati alcuni approcci non approfonditi con Carrarese e Reggiana, ma altre squadre nella categoria stanno seguendo il suo percorso.

Nel 2025 fino a qui il 22enne ha collezionato 19 presenze con 9 gol e 10 assist nella MLS Next Pro. È arrivato negli Stati Uniti lo scorso gennaio dal Cittadella, con i granata in totale ha messo insieme 42 presenze con 4 gol e 3 assist.