ESCLUSIVA SI Udinese, il sogno Zaniolo resta vivo (ma complicato): il nodo è la formula

L’Udinese continua a sperare nel colpo Nicolò Zaniolo. Il fantasista italiano resta in uscita dal Galatasaray, dove nel frattempo ha messo a segno un assist nel 4-0 contro il Kayserispor, ma il club turco non si è ancora ammorbidito nelle richieste.

Il nodo è legato alla formula dell’affare più ancora che le cifre. L’Udinese infatti aveva in mente un prestito con diritto di riscatto condizionato, ma il Galatasaray è rimasto freddo su questa formula, preferendo una via più certa per incassare denaro, che sia ora o fra un anno. Se non quella della cessione definitiva, magari con l’obbligo di riscatto (ma c’è distanza anche sull’eventuale valutazione del suo cartellino per il prezzo finale, in entrambi i casi). Da capire però se, da qui alla chiusura del mercato, il Galatasaray possa abbassare le richieste qualora non arrivassero proposte più invitanti. La via del prestito oneroso potrebbe essere la chiave qualora non spuntassero altre piste invitanti in questi giorni.

Ricordiamo infatti che il giocatore ha un contratto fino al 2027, dunque vederlo valorizzare in Italia potrebbe tornare utile anche al Gala stesso. Come ha detto Gianluca Nani insomma quello di Zaniolo all’Udinese rimane un sogno, ma non è detto che sia irrealizzabile.