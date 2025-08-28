SI HD

Fiorentina, Pioli ammette: "Speravo di soffrire meno. Comuzzo? Inevitabile fosse distratto"

L’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha commentato la sfida vinta 3-2 dai viola contro il Polissya, con conseguente qualificazione alla fase a gironi di Conference League. “Queste partite possono cambiare dal punto di vista mentale, c’è da migliorare le situazioni in uscita con la palla a loro. Speravamo di soffrire meno dopo la vittoria dell’andata, ma credo che questa partita servi alla squadra. Abbiamo superato il primo obiettivo della stagione. Sapevamo che fare quattro partite a distanza ravvicinata sapevamo non fosse facile”.

(LaPresse) – Sportitalia.it

Su Comuzzo: “Se è stato condizionato dal mercato? Sì, è inevitabile. L’ho visto concentrato nel preparare la partita, ma sicuramente al telefono sarà stato impegnato. Il club farà poi le cose per migliorare, noi pensiamo al Torino”.

Sulla convivenza Kean-Dzeko: “Uscire meglio dalla pressione avversaria è da migliorare. Le soluzioni viste nel secondo tempo sono state migliori. Dzeko può giocare benissimo insieme a Kean, può fare da riferimento così come può venire incontro. Se non fosse stato per il problemino li avrei fatti giocare insieme”.

