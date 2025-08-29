SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » ESCLUSIVA SI Pedullà svela: “Lazio, incontro con l’agente di Lorenzo Insigne”

ESCLUSIVA SI Pedullà svela: “Lazio, incontro con l’agente di Lorenzo Insigne”

di

Alfredo Pedullà svela alcuni dettagli di un possibile colpo per una squadra che fino a qui ha dovuto guardare le avversarie muoversi in un mercato nel quale è bloccata, la Lazio.

Insigne, ritorno in Italia e tradimento al Napoli: due piste
Insigne,  (LaPresse) Sportitalia.it

Ecco quanto riporta: “La Lazio è assolutamente immobile sul mercato, non potrebbe essere diversamente per le note vicende, ma Lorenzo Insigne continua ad aspettare. L’ex Napoli, svincolato, ha ricevuto diverse offerte sia dall’Italia che dall’estero, negli ultimi giorni ci ha provato anche l’Udinese, ma almeno fin qui Insigne ha voglia di aspettare.

Una storia che è nata quasi due mesi fa, era il 4 luglio quando ve l’avevamo anticipata, e in quel periodo si onestava che l’attaccante esterno non avrebbe aspettato per troppo tempo. Le cose possono cambiare ogni giorno, ma intanto Insigne aspetta ancora. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra il suo agente e Lotito a Cortina, la Lazio non sa se potrà agire sugli svincolati a settembre-ottobre oppure solo più avanti. Ma nel frattempo Lorenzo, che stravede per Sarri, prende ancora tempo nei riguardi di chi gli ha offerto un contratto.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×