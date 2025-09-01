Figuraccia agli US Open, l’annuncio toglie il fiato: Alcaraz e Sinner colpevoli

Agli US Open 2025 non c’è spazio per i dubbi, l’annuncio su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scuote i tifosi.

Gli US Open non sono soltanto l’ultimo Slam della stagione, ma anche il torneo che, più di ogni altro, mette a nudo il vero valore dei tennisti. Le notti di New York, i campi di Flushing Meadows, il calore del pubblico: tutto contribuisce a rendere questa competizione un palcoscenico unico.

Chi non è pronto mentalmente e fisicamente non riesce a reggere la pressione. È per questo che ogni anno l’attesa cresce in maniera esponenziale, perché qui si misura davvero la statura dei campioni. E quest’edizione, senza ombra di dubbio, ha acceso i riflettori su due nomi che ormai da tempo monopolizzano l’attenzione del tennis mondiale.

Sinner e Alcaraz ingiocabili

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i due numeri uno e due del ranking, ma soprattutto rappresentano l’essenza di una rivalità che il tennis moderno aspettava da tempo. Due giovani, due stili di gioco diversi ma complementari, due personalità che stanno scrivendo una nuova era. Già da mesi, infatti, si parla di come ogni Slam sembri costruito attorno alla possibilità di vederli affrontarsi, come se fossero destinati a incrociarsi in continuazione per decidere chi debba regnare.

Eppure, a rendere ancora più evidente il loro dominio, è arrivato un episodio emblematico che ha fatto discutere gli addetti ai lavori e gli appassionati. Nel terzo turno degli US Open 2025 ci ha provato Luciano Darderi, l’italo-argentino che sta vivendo una stagione in crescita, a mettere in difficoltà Alcaraz. Ma la partita, in realtà, non ha avuto storia. Lo spagnolo ha concesso appena sei giochi, imponendo la sua forza con una naturalezza che impressiona.

Darderi, con grande onestà, lo ha riconosciuto al termine della sfida. “Mi dispiace aver trovato Carlos al terzo turno, perché oggi sono lui e Jannik gli ingiocabili: sono sopra il livello di tutti”. Parole che pesano come macigni, perché arrivano da un tennista che conosce bene la fatica di salire posizioni nel ranking e che ha toccato con mano il livello extraterrestre dei due dominatori del circuito.

Il messaggio, insomma, è chiaro: per gli altri giocatori restano solo le briciole. L’annuncio di fatto è questo, che piaccia o no: gli US Open, come gli altri grandi appuntamenti della stagione, passano dalle mani di Sinner e Alcaraz. Nessuno sembra in grado, almeno oggi, di minare seriamente la loro superiorità.

Il bello, però, è che tutto questo non riduce l’interesse del pubblico, anzi. La gente vuole vedere fino a che punto i due possano spingersi, quanto possa durare questa rivalità e, soprattutto, chi riuscirà a imporsi nelle notti di New York. Perché se c’è una certezza, è che il tennis vive il suo momento d’oro proprio grazie a loro.