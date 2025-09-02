SI HD

Atalanta, ecco la decisione ufficiale per Lookman nella lista UEFA

L’Atalanta ha diramato la lista dei giocatori che parteciperanno alla stagione di Champions League che attende i bergamaschi. Dopo un’estate turbolenta, presente anche Ademola Lookman fra i giocatori inseriti da Ivan Juric.

L’unica assenza è quella di Mitchel Bakker, operato a luglio per la rottura del crociato. I 4 slot riservati ai giocatori cresciuti nel vivaio sono occupati da Rossi e Sportiello, Scalvini e Bernasconi.

Empoli Atalanta Lookman Sportitalia 301022 Esclusiva
Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta (AP LaPresse)

La lista Champions dell’Atalanta.

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini Esterni:Bellanova, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic Attaccanti: De Ketelaere, Kamaldeen, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca

