Bologna, Immobile e altri 4 restano fuori dalla Lista Uefa: i nomi

Ufficiale la lista dei convocati del Bologna di Vincenzo Italiano per la stagione di Europa League. Out Ciro Immobile, che sarà assente per infortunio fino a fine ottobre e che dovrà saltare le prime partite della prima fase. Esclusi anche Dominguez, Sulemana e De Silvestri, che fu già escluso un anno fa dalla Champions.

Ecco la lista di giocatori convocati dal Bologna.

LISTA A

PORTIERI: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
DIFENSORI: Casale, Heggem, Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
CENTROCAMPISTI: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega;
ATTACCANTI: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.

