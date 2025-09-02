Da Donnarumma a Gyokeres, i 5 migliori colpi di mercato dei top club e cosa cambia in Champions League

Si è chiuso ieri sera il mercato estivo, almeno in Italia. Posto che in giro per il mondo ci sono ancora Paesi che possono comprare nelle prossime settimane, vediamo fino a qui 5 dei migliori colpi che sono stati centrati fino a qui dai top club, che rilanciano le proprie ambizioni in vista della Champions League.

1) Le cifre non importano: quando si sposta il miglior portiere del mondo, si prende la copertina. Gigio Donnarumma alla fine si è riuscito a liberare del peso di dover rimanere in una squadra che non punta più su di lui passando dal Paris Saint-Germain al Manchester City. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo anche a Gennaro Gattuso e ai tifosi della Nazionale italiana. Il City, con lui e Reijnders in particolare, si rilancia dopo una annata grigia.

2) Viktor Gyokeres dallo Sporting all’Arsenal per quasi 70 milioni. È stato l’attaccante accostato a tutti quei top club che nel corso dell’estate cercavano un bomber per il reparto avanzato. I numeri della passata stagione sono stati mostruosi, ma la storia recente insegna che non tutti poi riescono a confermarsi passando da un campionato come quello portoghese a un altro come la Premier League. L’inizio è stato in linea con le aspettative.

3) Florian Wirtz 125 milioni dal Bayer Leverkusen al Liverpool. A proposito di colpi da Champions League. Il Liverpool fino a un certo punto della passata stagione era considerato in primissima fila per alzare il massimo trofeo per club, salvo incrociare il PSG. Aggiungere Wirtz, ma anche Isak ed Ekitike beh, è sicuramente un buon modo per dichiarare ‘guerra’ al resto d’Europa.

4) Luis Diaz 70 milioni dal Liverpool al Bayern Monaco. Abbiamo parlato dei colpi in entrata del Liverpool, che però ha lasciato partire un giocatore come Luis Diaz destinazione Germania. Una estate non facile per il Bayern Monaco visti i colpi mancati, ma con il colombiano ha centrato un innesto di primissima fascia.

5)Trent Alexander-Arnold dal Liverpool al Real Madrid. Lui, insieme a Dean Huijsen sono i due innesti più rilevanti per risistemare la difesa del Real Madrid dopo una stagione deludente e la ripartenza affidata a Xabi Alonso. Va da sé che il club merengue vada considerato per diritto fra i favoriti assoluti per la Champions.