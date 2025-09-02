SI HD

La lista Champions dell’Inter: out Palacios, c’è Akanji

Come da regolamento, FC Internazionale Milano ha trasmesso alla UEFA l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase campionato della UEFA Champions League 2025/2026.

Portieri: 1 Yann Sommer, 12 Raffaele Di Gennaro, 13 Josep Martinez,
Difensori: 2 Denzel Dumfries, 6 Stefan De Vrij, 15 Francesco Acerbi, 25 Manuel Akanji, 30 Carlos Augusto, 31 Yann-Aurel Bisseck, 32 Federico Dimarco, 36 Matteo Darmian, 95 Alessandro Bastoni.
Centrocampisti: 7 Piotr Zieliński, 8 Petar Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Davide Frattesi, 17 Andy Diouf, 20 Hakan Calhanoglu, 22 Henrikh Mkhitaryan, 23 Nicolò Barella.
Attaccanti: 9 Marcus Thuram, 10 Lautaro Martinez, 14 Ange-Yoan Bonny.

*Pio Esposito sarà inserito nella Lista B, riservata ai giovani cresciuti nel vivaio del club

