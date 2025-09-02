Napoli, esclusione pesante nella lista Champions per Conte

Il Napoli ha reso nota la lista dei giocatori iscritti alla UEFA per la Champions League 2025/26, e la principale sorpresa è l’assenza di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, alle prese con un infortunio che lo terrà lontano dal campo per diversi mesi, non è stato incluso tra i convocati per la fase a gironi. Al suo posto è stato selezionato Rasmus Hojlund, nuovo acquisto del club voluto dal presidente Aurelio De Laurentiis, chiamato fin da subito a dare il suo contributo nel reparto offensivo.
Esclusi anche Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi, non per problemi fisici, ma per scelte tecniche legate alla gestione della rosa. Il tecnico Antonio Conte ha preferito affidarsi alla versatilità di Leonardo Spinazzola, ex Roma, capace di adattarsi a più ruoli: potrà infatti agire sia come alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra, sia come terzino o esterno offensivo sulla sinistra.
1. Vanja Milinkovic-Savic
2. Sam Beukema
3. Juan Jesus
4. Mathias Olivera
5. Amir Rrahmani
6. Miguel Gutiérrez
7. Leonardo Spinazzola
8. Kevin De Bruyne
9. Billy Gilmour
10. Stanislav Lobotka
11. Andre Frank Zambo Anguissa
12. Scott McTominay
13. Eljif Elmas
14. David Neres
15. Noa Lang
16. Rasmus Hojlund
17. Lorenzo Lucca
LISTA FORMATI IN ITALIA
1. Alex Meret
2. Giovanni Di Lorenzo
3. Alessandro Buongiorno
4. Matteo Politano
LISTA FORMATI NEL CLUB
1. Nikita Contini
2. Antonio Vergara
3. Giuseppe Ambrosino