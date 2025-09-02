Napoli, esclusione pesante nella lista Champions per Conte

Il Napoli ha reso nota la lista dei giocatori iscritti alla UEFA per la Champions League 2025/26, e la principale sorpresa è l’assenza di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, alle prese con un infortunio che lo terrà lontano dal campo per diversi mesi, non è stato incluso tra i convocati per la fase a gironi. Al suo posto è stato selezionato Rasmus Hojlund, nuovo acquisto del club voluto dal presidente Aurelio De Laurentiis, chiamato fin da subito a dare il suo contributo nel reparto offensivo.

Esclusi anche Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi, non per problemi fisici, ma per scelte tecniche legate alla gestione della rosa. Il tecnico Antonio Conte ha preferito affidarsi alla versatilità di Leonardo Spinazzola, ex Roma, capace di adattarsi a più ruoli: potrà infatti agire sia come alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra, sia come terzino o esterno offensivo sulla sinistra.

1. Vanja Milinkovic-Savic

2. Sam Beukema

3. Juan Jesus

4. Mathias Olivera

5. Amir Rrahmani

6. Miguel Gutiérrez

7. Leonardo Spinazzola

8. Kevin De Bruyne

9. Billy Gilmour

10. Stanislav Lobotka

11. Andre Frank Zambo Anguissa

12. Scott McTominay

13. Eljif Elmas

14. David Neres

15. Noa Lang

16. Rasmus Hojlund

17. Lorenzo Lucca

LISTA FORMATI IN ITALIA

1. Alex Meret

2. Giovanni Di Lorenzo

3. Alessandro Buongiorno

4. Matteo Politano

LISTA FORMATI NEL CLUB

1. Nikita Contini

2. Antonio Vergara

3. Giuseppe Ambrosino