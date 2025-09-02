UFFICIALE – La lista Champions della Juventus, Tudor esclude un attaccante

La Juventus ha ufficializzato i convocati per la nuova stagione di Champions League. Tra gli esclusi spicca Arkadiusz Milik, ancora al centro di voci di mercato in casa bianconera. Come previsto dal regolamento UEFA, la rosa è stata suddivisa tra “Lista A” e “Lista B”: quest’ultima può includere un numero illimitato di giocatori under 21 cresciuti nel vivaio.

Ecco la lista di Igor Tudor:

LISTA A

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.

Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Cambiaso, Joao Mario, Cabal.

Centrocampisti: Locatelli, Conceicao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.

Attaccanti: Vlahovic, Openda, David.

LISTA B Yildiz, Rouhi, Gil Pouche, Scaglia, Fuscaldo, Martinez.