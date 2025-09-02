SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » UFFICIALE – La lista Champions della Juventus, Tudor esclude un attaccante

UFFICIALE – La lista Champions della Juventus, Tudor esclude un attaccante

di

La Juventus ha ufficializzato i convocati per la nuova stagione di Champions League. Tra gli esclusi spicca Arkadiusz Milik, ancora al centro di voci di mercato in casa bianconera. Come previsto dal regolamento UEFA, la rosa è stata suddivisa tra “Lista A” e “Lista B”: quest’ultima può includere un numero illimitato di giocatori under 21 cresciuti nel vivaio.

Igor Tudor, tecnico della Juventus, in conferenza stampa
Igor Tudor, tecnico della Juventus (Fonte: Juventus.com)

Ecco la lista di Igor Tudor:

LISTA A

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.
Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Cambiaso, Joao Mario, Cabal.
Centrocampisti: Locatelli, Conceicao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.
Attaccanti: Vlahovic, Openda, David.

LISTA B Yildiz, Rouhi, Gil Pouche, Scaglia, Fuscaldo, Martinez.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×