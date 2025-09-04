È stato un calciomercato da record: mai spesi così tanti soldi. Tutti i numeri

Al termine di un’estate di calciomercato infuocata, la FIFA rende noti alcuni dati legati a dei numeri da record fatti registrare in questi mesi.
Record Storici nel Mercato di Metà Anno 2025
- Periodo: 1 giugno – 2 settembre 2025 (inclusa finestra speciale 1–10 giugno per club della Coppa del Mondo per Club FIFA).
- Trasferimenti maschili internazionali: Quasi 12.000, +10% rispetto al 2024.
- Spesa totale: Oltre 9,76 miliardi di dollari, +50% rispetto al 2024 — nuovo record assoluto.
Tendenze Regionali
- UEFA: Equilibrio tra entrate e uscite.
- CONMEBOL: Più cessioni che acquisti; ha incassato il doppio rispetto a quanto speso.
- Inghilterra: Principale hub di trasferimenti in entrata, soprattutto da Scozia, Galles, Francia, Germania e Paesi Bassi.
Commissioni di Trasferimento
- Media globale: Circa 3,91 milioni di dollari.
- Percentuale con commissione: 20% dei trasferimenti totali.
- UEFA: Maggior numero di trasferimenti con commissione e media più alta.
Profilo dei Giocatori
- Età media globale: 24,6 anni, stabile rispetto agli anni precedenti.
- Tipologie di trasferimento:
- Svincolati: 6.846 (la maggioranza)
- Permanenti: 2.616
- Prestiti: 1.295
- Rientri da prestito: 1.213