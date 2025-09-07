F1, a Monza pasticcio McLaren: vince Verstappen, poi Norris e Piastri. Leclerc 4°

Max Verstappen trionfa a Monza nel Gran Premio d’Italia, conquistando la sua 66ª vittoria in Formula 1. Scattato dalla pole position, il campione del mondo ha difeso con determinazione la leadership, resistendo agli attacchi iniziali delle McLaren.

La gara ha preso una svolta decisiva nel finale, quando un errore ai box del team britannico ha rallentato Lando Norris, permettendo a Verstappen di consolidare il primo posto. Norris ha comunque chiuso in seconda posizione, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri.

Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, precedendo George Russell con la Mercedes e Lewis Hamilton, sesto con l’altra monoposto di Maranello. Buona prestazione anche Kimi Antonelli, che ha tagliato il traguardo in ottava posizione.

Il pasticcio della McLaren al GP di Monza

Ma cosa è successo alla McLaren? Nel finale di gara, la McLaren ha commesso un errore cruciale durante il pit stop di Lando Norris: un malfunzionamento dell’avvitatore sulla gomma anteriore sinistra ha rallentato l’operazione, costando al pilota britannico circa dieci secondi preziosi. Sebbene fosse improbabile che riuscisse a strappare la vittoria a Verstappen, il contrattempo ha permesso a Oscar Piastri di superarlo momentaneamente. Tuttavia, su indicazione del team, il pilota australiano ha ceduto nuovamente la posizione al compagno, concludendo terzo e mantenendo la testa della classifica iridata.