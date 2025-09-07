SI HD

Moto GP, Alex Marquez stoppa Marc e vince in Catalogna. Bastianini sul podio

Alex Marquez ha vinto il Gran Premio di Catalogna, ottenendo il secondo successo in MotoGP. Sul circuito di Montmeló, il pilota del team Gresini ha preceduto il fratello Marc Marquez, che rimanda così la possibilità di conquistare matematicamente il titolo mondiale nel prossimo appuntamento a Misano. Marc conserva comunque un vantaggio di 182 punti in classifica.

Enea Bastianini ha chiuso al terzo posto, conquistando il primo podio stagionale con la KTM Tech3. Quarto Pedro Acosta, seguito da Fabio Quartararo e Ai Ogura. Francesco Bagnaia ha rimontato dalla 21ª posizione in griglia fino al settimo posto, davanti a Luca Marini. Tra i ritirati figurano Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.

Marc MArquez
Marc Marquez – Sportitalia.it (screen Youtube)

Ordine d’arrivo – GP Catalogna MotoGP

  1. A. Marquez (Spa/Gresini Ducati) in 40’14″093 – 166,6 km/h
  2. M. Marquez (Spa/Ducati) a 1″780
  3. Bastianini (Ita/Tech3 Ktm) a 5″562
  4. Acosta (Spa/Ktm) a 13″373
  5. Quartararo (Fra/Yamaha) a 14″409
  6. Ogura (Giap/Trackhouse Aprilia) a 15″055
  7. Bagnaia (Ita/Ducati) a 16″048
  8. Marini (Ita/Honda) a 16″372
  9. Oliveira (Por/Pramac Yamaha) a 16″937
  10. Martin (Spa/Aprilia) a 18″492
  11. R. Fernandez (Spa/Trackhouse Aprilia) a 19″489
  12. Mir (Spa/Honda) a 20″159
  13. Vinales (Spa/Tech3 Ktm) a 22″792
  14. Miller (Aus/Pramac Yamaha) a 24″351
  15. Aldeguer (Spa/Gresini Ducati) a 24″592
  16. Chantra (Tha/Lcr Honda) a 37″393
  17. A. Espargaro (Spa/Honda) a 43″20

Classifica Mondiale MotoGP dopo il GP Catalogna

  1. M. Marquez (Spa/Ducati) – 487 punti
  2. A. Marquez (Spa/Gresini Ducati) – 305
  3. Bagnaia (Ita/Ducati) – 237
  4. Bezzecchi (Ita/Aprilia) – 197
  5. Acosta (Spa/Ktm) – 183
  6. Morbidelli (Ita/VR46 Ducati) – 161
  7. Di Giannantonio (Ita/VR46 Ducati) – 161
  8. Quartararo (Fra/Yamaha) – 129
  9. Aldeguer (Spa/Gresini Ducati) – 127
  10. Zarco (Fra/Lcr Honda) – 117

