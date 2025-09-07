SI HD

Non solo Bennacer? Quando chiude il calciomercato in Arabia, Brasile, Turchia: tutte le date

Il calciomercato è chiuso, sì. Almeno in Italia: in giro per il mondo è pieno di campionati con squadre che potrebbero ancora cercare di tentare i giocatori protagonisti in Serie A, come si è visto con la cessione di Ismael Bennacer in prestito alla Dinamo Zagabria. Un vantaggio che a determinate latitudini si tengono stretto: pensate a quei giocatori che in queste prime settimane stagionali dovessero rendersi conto di non avere lo spazio che pensavano nelle rispettive squadre. Oppure a chi non ha trovato le soluzioni che cercava e si è ritrovato in una squadra nella quale è stato messo alla porta.
Cristiano Ronaldo, Al Nassr (LaPresse) – sportitalia.it

Tutte le date: quando chiude il calciomercato in Arabia Saudita, Turchia, Brasile e Argentina

Vediamo dunque in quali Paesi il calciomercato è ancora aperto fra quelli più rilevanti: dalla solita Saudi Pro League dell’Arabia Saudita alla Super Lig turca.
Macedonia del Nord 7 settembre
Slovacchia 7 settembre
Slovenia 8 settembre
Belgio 8 settembre
Polonia 8 settembre
Repubblica Ceca 9 settembre
Romania 9 settembre
Svizzera 9 settembre
Cipro 9 settembre
Arabia Saudita 11 settembre
Turchia 12 settembre
Russia 12 settembre
Grecia 12 settembre
Messico 13 settembre
Argentina 13 settembre
Portogallo 16 settembre

