Non solo Bennacer? Quando chiude il calciomercato in Arabia, Brasile, Turchia: tutte le date

Il calciomercato è chiuso, sì. Almeno in Italia: in giro per il mondo è pieno di campionati con squadre che potrebbero ancora cercare di tentare i giocatori protagonisti in Serie A, come si è visto con la cessione di Ismael Bennacer in prestito alla Dinamo Zagabria. Un vantaggio che a determinate latitudini si tengono stretto: pensate a quei giocatori che in queste prime settimane stagionali dovessero rendersi conto di non avere lo spazio che pensavano nelle rispettive squadre. Oppure a chi non ha trovato le soluzioni che cercava e si è ritrovato in una squadra nella quale è stato messo alla porta.

