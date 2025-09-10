Carlos Augusto a SI: “La favorita per lo Scudetto è sempre l’Inter. Juventus? Andiamo lì a vincere”

A margine del “Premio Gentleman Fair Play” tenutosi a Milano è intervenuto ai microfoni di Sportitalia il difensore dell’Inter Carlos Augusto: “Contro l’Udinese non siamo riusciti a fare quello che volevamo, ma noi siamo abituati a giocare le grandi partite come quella contro la Juventus. Siamo concentrati sul nostro lavoro, ascoltiamo il mister e faremo di tutto per vincere contro i bianconeri”.

Sui giocatori arrivati dal mercato: “Per l’acquisto di Luis Henrique ho ringraziato la dirigenza, così posso parlare un po’ di portoghese (ride, n.d.r.). Abbiamo da sempre un gruppo molto unito, una famiglia, e quest’estate sono arrivati dei bravi ragazzi che vogliono imparare e aiutare la squadra. Questo fa la differenza. Tutti si sono integrati bene e credo che possano fare bene quest’anno”.

Sugli obiettivi: “Abbiamo la motivazione di fare bene quest’anno. Sappiamo che alla fine della scorsa stagione non è successo quello che volevamo, questo ti fa venire più voglia di fare bene per i tifosi e per noi. Favorita per lo Scudetto? Io dico sempre l’Inter. Dobbiamo giocare ogni campionato per vincerlo, faremo di tutto affinché possa succedere”.

Sul derby d’Italia con la Juve: “Queste partite vengono decise dai dettagli. Loro stanno bene e sarà una partita difficile. Noi dobbiamo restare concentrati e pensare a quello che dobbiamo fare, proveremo a vincerla a Torino”.