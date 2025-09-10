Juventus-Inter, storico esordio della Refcam. Ecco cos’è e a che cosa serve

La sfida tra Juventus e Inter, in programma sabato alle 18, segna già un momento storico per il calcio italiano. La Lega Serie A ha infatti annunciato il debutto ufficiale della cosiddetta “Refcam”. Si tratta di una telecamera che permette di seguire il match dal punto di vista dell’arbitro, una tecnologia già testata di recente nel Mondiale per Club, ma che in Italia viene utilizzata per la prima volta.

Nel comunicato emesso della Lega Calcio emergono alcuni dettagli: “Si tratta di una telecamera ultramoderna che consente di assistere all’evento-partita dal punto di vista privilegiato del direttore di gara”, si legge.

“Lega Calcio Serie A è, infatti, una delle Leghe professionistiche europee che è stata selezionata per la sperimentazione dell’utilizzo della Refcam nelle dinamiche di ripresa in occasione delle Competizioni ufficiali, in ottemperanza ai protocolli redatti da FIFA e IFAB, già testati nel recente Fifa Club World Cup”, prosegue il comunicato.

La microcamera, leggera e ad alta definizione, pesa appena 6 grammi e sarà posizionata alla base del microfono dell’arbitro principale. Verrà impiegata durante il riscaldamento, in diretta durante la partita, nei momenti di preparazione dei calci piazzati e in situazioni simili, oppure per offrire replay particolarmente spettacolari”.

Un passaggio importante è quello che specifica quanto segue: “Essendo la stessa ricompresa nel novero di camere a disposizione della produzione televisiva, sarà regolarmente consegnata come segnale isolato al VAR”. Insomma, non soltanto una cosa utile per lo spettacolo, ma anhce e soprattutto per chi coadiuverà l’arbitro dalla sala VAR.

L’AD della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato così la notizia: “L’introduzione della Refcam nel nostro campionato rappresenta non solo un ulteriore passo nel percorso di innovazione che stiamo portando avanti con costanza e determinazione, ma soprattutto fornisce finalmente ai tifosi la reale prospettiva della vista dell’arbitro delle differenti azioni di gioco. Il nostro obiettivo è, infatti, offrire al pubblico un’esperienza sempre più coinvolgente e immersiva, valorizzando lo spettacolo del calcio con prospettive inedite ed immagini esclusive. La Lega è da sempre in prima linea nell’adozione delle nuove tecnologie, consapevole del ruolo centrale che esse rivestono nell’evoluzione della fruizione televisiva, nella promozione del nostro prodotto a livello globale e nella trasparenza delle decisioni assunte dai direttori di gara”.