Gigio-day a Manchester. Ecco Donnarumma: “Guardiola la cosa più bella che potesse capitarmi”. Poi ringrazia il Milan

L’avventura di Gigio Donnarumma può partire: il portiere e capitano della Nazionale italiana ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Manchester City dopo aver già firmato negli scorsi giorni ed essere partito per il ritiro con gli azzurri.

“Sono davvero felice ed emozionato di essere qui in uno dei migliori club del mondo”, ha dichiarato Donnarumma. “Questo è un club con una lunga storia alle spalle e ha fame di vittorie. So che c’è molta responsabilità, ma sono orgoglioso di aiutare il club a continuare a vincere insieme”, ha aggiunto.

Un pensiero anche agli ex club: “Sicuramente Milan e PSG mi hanno aiutato molto nella mia crescita. Ho vinto molto nella mia carriera, quindi sarò sempre grato a loro per tutto quello che mi hanno dato. Tuttavia, ora sono completamente concentrato sulla mia nuova sfida qui per fare la storia qui e diventare un simbolo per la città e per il club”. A proposito di obiettivi: “Soprattutto voglio rendere orgogliosi i tifosi e vincere tanti trofei insieme, perché è un club storico e merita di arrivare il più in alto possibile”.

“Sono orgoglioso di essere qui e felice della scelta che ho fatto. Spero di scrivere la storia qui e di vincere quanti più trofei possibile, questo è il mio obiettivo”, rimarca Gigio.

Sul City, spiega: “È un club che mi ha sempre affascinato. L’ho sempre seguito con piacere. Vedo tutto intorno a me, come il centro sportivo e lo stadio, sono fantastici. Non puoi capire cosa apprezza il club finché non lo vedi con i tuoi occhi. Gli edifici e il personale qui sono fantastici. Sono venuto qui con tutta la mia famiglia per il mio primo giorno al club e la mia prima emozione è stata che sembrava una vera famiglia. Tutti sorridono e io sono felice e orgoglioso e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

Poi su Guardiola: “Essere allenato da Guardiola è la cosa che possa capitare a un calciatore. Lui mi ha voluto e ne sono orgoglioso”.